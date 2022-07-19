“النويصري” يبحث مع القسم التجاري بالسفارة البريطانية أوجه التعاون المتاحة في ليبيا بجميع المجالات

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري”، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مديرة القسم التجاري بالسفارة البريطانية بليبيا والملحق التجاري بالسفارة ، وبحضور مدير إدارة الترويج والتعاون الدولي بالهيئة.

تم خلاله مناقشة أوجه التعاون والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا بجميع المجالات منها الطاقات المتجددة والصناعات النفطية وغيرها.

كما تم التعريف بالقوانين الاستثمارية في ليبيا والتسهيلات والإجراءات القانونية المتبعة من مزايا وإعفاءات.

وقد تم الترحيب من جانب الهيئة للتعاون بشكل عام وفق اللوائح والقوانين المعمول بها والخاضعة لقانون رقم (9) بشأن تشجيع الاستثمار.

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