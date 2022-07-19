لقاء سري بين صدام وإبراهيم الدبيبة في الإمارات يتمحور حول تغيير وزاري جديد في الحكومة

ذكر موقع “عربي21” أمس الإثنين إن اجتماعا قصير المدة جرى بين إبراهيم الدبيبة ابن أخ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من جهة وصدام حفتر نجل اللواء خليفة حفتر في دولة الإمارات .

وأضاف الموقع أن اللقاء تم بتنسيق من والد السفير الإماراتي في ليبيا محمد علي الشامسي .

وأوضح الموقع إن اللقاء تمحور حول أربع نقاط وهي صرف ميزانية لقوات حفتر تقدر بـ13 مليار دينار ليبي وإجراء تغيير وزاري في حكومة الدبيبة مع تعيين وزراء تابعين لحفتر والإطاحة بحكومة باشاغا والتعهد بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي .

وأشار الموقع إلى أن مبعوث حفتر تمسك بتسمية وزير دفاع وهو ما رفضه مبعوث الدبيبة لكن الاتفاق تم حول تسمية وزير مالية موال لحفتر وهو أمر مقبول بالنسبة للدبيبة .

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