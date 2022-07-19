تراجع الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار الأميركي

تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء ، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.

وهبطت الليرة نحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في سنة 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80%.