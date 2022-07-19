خاص.. المالية الروسية تفصح حصرياً لصدى الاقتصادية عن مدى تعاملها مع المركزي بليبيا

صرح المتحدث بإسم شركة جوزناك الروسية جليب رودينكو لطباعة الأموال التابعة لوزارة المالية الروسية لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء حيث قالت: إن شركة جوزناك لطباعة الأموال النقدية منفتحة للتعاون مع المصرفيين المركزيين في ليبيا وفي الوقت نفسه نعتبر أنه من السابق لأوانه التحدث عن العقود المستقبلية مع العملاء من ليبيا .

وأكد رودينكو لصدى إن السوق التجاري الدولي للأوراق النقدية هو سوق للمشتري ، حيث يجمع مصدر العروض من المشاركين في السوق ويتخذ القرار غالبًا على أساس العطاء.

وتابع رودينكو بالقول نحن نتابع تطورات الوضع في ليبيا فيما يتعلق بطباعة الأوراق النقدية وفي الوقت الحالي نعلمكم أنه وفقًا للممارسات التجارية المقبولة عمومًا لسوق الأوراق النقدية الدولية وكذلك متطلبات السرية، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالأوراق النقدية مقدمة من جهة إصدارها الرسمية .

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