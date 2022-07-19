رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يصدر تعليماته لتنظيم وتحسين العمل في معبر رأس اجدير الحدودي

عقد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير الحدودي بحضور وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير.

وقدم مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية في بداية الاجتماع عرضاً ضوئياً يوضح الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة والتي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة تنظيم العمل داخل المعبر، وسرعة التنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبين.

يشار إلى أن معبر رأس اجدير الحدودي يشهد فوضى عارمة، وازدحما في طوابير طويلة من سيارات المواطنين الليبيين للدخول لتونس لغرض العلاج أو السياحية ،حيث تصل ساعات الانتظار في ممرات المعبر إلى 17 ساعة متواصلة.