الإسكان والتعمير تبحث استكمال تنفيذ التعويضات بمدينة سرت

قام وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي” ، اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعاً مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية سرت”أحمد اذياب”، والمراقب المالي بالبلدية “اسماعيل الجارح” ، وبحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة “ناصر ارفيدة” ،ورئيس القسم المالي بالوزارة “عمر الجطلاوي” .

حيث تم خلاله مناقشة استكمال تنفيذ التعويضات بمدينة سرت وفقًا للقرار 271 لسنة 2012 م ، وتسوية وإقفال الدفعة الأولى ، تمهيداً لصرف الدفعة الثانية من باقي التعويضات والمحالة إلى الوزارة من قبل المجلس البلدي سرت .

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