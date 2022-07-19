بليحق: رئيس ديوان مجلس النواب يسلم وزير التخطيط والمالية قانون الميزانية العامة للعام الحالي

بنغازي 19 يوليو 2022 (وال) – تسلم وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد صباح اليوم الثلاثاء القانون رقم 3 لسنة 2022 ميلادي بشأن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وذلك خلال زيارة أجراها لديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ولقائه رئيس ديوان المجلس السيد عبدالله المصري الفضيل.

وسلم الفضيل قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، لحماد الذي أكد بدوره العمل بقانون الميزانية منذ اليوم وفقا للمنشور رقم 3 الذي صدر عنه مساء أمس الإثنين بشأن آلية تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس الديوان ناقش مع الوزير عديد من الموضوعات الهامة. (وال بنغازي) س خ.

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