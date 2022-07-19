الدبيبة يجري اجتماعاً لمتابعة الأوضاع بمعبر رأس جدير الحدودي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 اجتماعاً لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير الحدودي بحضور وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية بمعبر راس اجدير.

وقدّم مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في بداية الاجتماع عرضاً ضوئياً يوضح الخطة التطويرية للمعبر والأعمال المنجزة والتي من شأنها المساعدة في راحة المسافرين.

كما أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة تنظيم العمل داخل المعبر وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح وتطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

ووجّه أيضاً تعليماته لوزيري الخارجية والداخلية للتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية