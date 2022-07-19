مليتة للنفط والغاز تُعلن عن البدء فى عملية التصدير من حقل الفيل إلى مجمع مليتة الصناعي

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز في بيان لها عن البدء فى عملية التصدير من حقل الفيل إلى مجمع مليتة الصناعي.

وذلك بعد إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إستئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل ، حيث بدأت اليوم الثلاثاء عملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل وكذلك وحدة المرافق وسوف يبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي.

كما أن عمليات الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأت فعليا بمعدل حوالى ( 40000 برميل ) يومياً إلى أن يتم فتح جميع الآبار وبالتالى الرجوع إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

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