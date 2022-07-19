بعد انتهاء المقاطعة المالية.. أوبك توكد مساهمة ليبيا في ميزانية المنظمة

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شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون في الإجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط ( أوبك) عبر تقنية الفيديو.

وبحث الاجتماع جدول الأعمال وآلية مساهمة بعض الدول في ميزانية المنظمة ممن تمّ فرض مقاطعة مالية عليهم.

فضلا عن مناقشة الدول التي تأخرت في تحويل مساهماتها للمنظمة.

كما نوقشت آلية المحافظة على الإحتياطي النقدي للمؤسسة.

وأفادت أوبك بضرورة مساهمة دولة ليبيا في الميزانية والتي يجري الآن تحويلها للمنظمة.

كما أكد أنه سيتم متابعة هذه الإجراءات في اجتماع لاحق سيخصص لهذا الغرض.