عودة حقل الفيل النفطي للإنتاج بقدرة مبدئية 40 ألف برميل يوميًا

أخبارليبيا24_خاص

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، اُستُؤنفت اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وقد تجاوزت معدلات الإنتاج الأولية للضخ إلى مجمّع مليتة بمعدل 40 ألف برميل اليوم.

وسيصل معدل الإنتاج تدريجيا بعد وضع كافة الآبار على الإنتاج إلى أن يبلغ معدلاته الطبيعية.

وأكد مراسل أخبارليبيا24 أن معدلات الإنتاج ستصل إلى 70 ألف برميل يوميا.

في حين تدير المؤسسة الحقلَ الواقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد.

وذلك عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.