“الزادمة” يؤكد على دعم الحكومة لتذاكر الطيران لسكان المدن البعيدة

اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “سالم الزادمة” اليوم الثلاثاء 19 يوليو ، مع مدير مطار سبها الدولي ، ومدير إدارة الطيران بالمنطقة الجنوبية ، ومدير مصلحة الطيران بالمنطقة الجنوبية ، ومدير مكتب شركة المناولة والخدمات الأرضية ، ومدير مكتب شركة الخطوط الجوية .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أسباب تعطل الرحلات الجوية في الجنوب الليبي بشكل عام ، في الوقت الذي يعتبر فيه مطار سبها من ضمن أربع مطارات معتمدة على مستوى ليبيا لدى مصلحة المطارات ، وفي هذا الصدد أكد مدير مطار سبها على أن الإمكانيات الفنية متوفرة بالمطار لا توجد في أي مطار آخر في ليبيا .

وأكد “الزادمة” أن الحكومة الليبية وضعت خطة قوية لدعم قطاع النقل الجوي من خلال شبكة طيران داخلية بين المناطق والمدن ، ودعم الحكومة لتذاكر الطيران لسكان المدن البعيدة

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