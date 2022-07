خاص.. “شركة ALS للشحن الجوي التابعة للبراق”: سيتم توفير طيارة شحن خاصة لعدة دول آخرى بقدرة إستيعابية تصل إلى 22 طن للرحلة

قال مدير المدير العام لشركة ALS “أحمد عبد المالك” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل أن شركة ALS هي الوكيل العام والحصري للشحن الجوي لشركة طيران البراق، حيث وفرت فروع لخدمات الشحن داخل مدينة كل من طرابلس وبنغازي وطبرق.

وأفاد “مدير العام لشركة ALS” أن الشركة أضافت خدمات التوصيل السريع إلى 75 مدينة داخل ليبيا، موضحا أن الشحن الجوي لطيران البراق يوصل للمدن الرئسية وشركة ALS تتولي التوصيل داخل المدن التي لا يصلها الطيران.

وأضاف “عبدالمالك ” أن تنظيم خدمات الشحن ف المحطات الدولية للجهات التي تسافرلهم البراق والتي مزالت نشطة هي اسنطبول وتونس ومصر وقريباً سيتم توفير طيارة شحن خاصة بقدرة إستيعابية تصل إلى 22 طن للرحلة.

