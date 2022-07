“مدير شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض”: عدد الشركات المشاركة في معرض ليبيا للنقل قرابة 60 شركة منها بولندية وتركية جزائرية

قال مدير شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض والمؤتمرات “السنوسي بعيو” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل أن شركة ليبيا اللوجستية تنظم عدة معارض سنوياً ومن ضمن المعارض التي تقدمها الشركة معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية .

وأفاد ” بعيو ” أهمية معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير البلد فالنقل يعادل النفظ ويعادل السياحة.

وأضاف “مدير شركة ليبيا اللوجستية لتنظيم المعارض والمؤتمرات” أن عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض 60 شركة منها بولندية وتركية جزائرية .

