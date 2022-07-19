بنغازي 19 يوليو 2022 (وال)- كشف رئيس وحدة الإشراف والتجهيز بقسم المناولة والتخزين بميناء بنغازي البحري رمضان الجحاوي، عن تفاصيل العمل على تفريغ السفينة نورديغور المحملة بـ479 حاوية والتي رست مؤخرا برصيف الميناء. وقال الجحاوي – في تصريح لمراسل “وال” – إن حمولة السفينة مقسمة على الشكل التالي: 53 حاوية سيارات ــ 170 حاوية سكر […]

ظهرت المقالة “وال” تُتابع حركة السفن والمناولة والتخزين بميناء بنغازي البحري أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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