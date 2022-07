خاص.. الأجنحة الليبية “لتبادل”: وجودنا في معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية للخروج بإتفاقيات وتفاعلات مع الجهات المتواجدة

أفادت مدير قسم الإعلام بشركة الأجنحة الليبية “جنان نور الدين عبد القادر” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل أن نتواجد الشركة في معرض ليبيا لخدمات النقل اللوجستية هو لأهمية المعرض لما فيه من تعدد في كل المنظمات خدمة النقل.

وأضافت”جنان عبد القادر” أن شركة الأجنحة الليبية رغبتها في هذا المعرض الخروج بإتفاقيات وتفاعلات مع الجهات المتواجدة بحيث يعود على الخدمات التي نوفرها للبلاد.

