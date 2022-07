خاص.. “شركة المدى للنقل الركابي”: الشركة وصولت إلى 14 حافلة في سنة 2022 وتعمل على خط نقل دولي لدولتي تونس ومصر

صرح موظف في شركة المدى لنقل الركاب “محمد يوسف الحبيشي ” اليوم الثلاثاء أن شركة المدي قد تأسست في سنة2020/2019 بدأت عملها بخمس حافلات فقط وكانت رابطة الشرق والغرب بالوقت الذي أغلق فيها الساحل لسنوات وتصل الرحلة إلى 23ساعة.

وأفاد “موظف شركة المدي لنقل الركاب” في تصريح خاص لقناة تبادل أن الشركة قد امتازت بأحدث موديل للحافلات ومجهزة بالكامل في توفير الخدمات للركاب من تقديم أكل وشرب وانترنت لتخفيف التعب عنهم.

وأضاف “الحبيشي” أن شركة المدى لنقل الركاب وصولت إلى 14 حافلة في سنة 2022 وتشتغل داخلي في كل أنحاء البلاد ودولي لدولتي تونس ومصر.

وأوضح “محمد الحبيشي” أن شركة المدى لنقل الركاب تميزت عن غيرها ب إلغاء تلاتة مقاعد من 50 إلى 47 لتوفير مساحة وراحة أكثر للراكب.

