خاص: مدير إدارة الأعمال بالمدار الجديد يصرّح لِصدى بشأن الخدمات المُستفادة من مذكرة التفاهم مع الخطوط الأفريقية

صرّح مدير إدارة الأعمال بشركة المدار الجديد “أحمد الدائري” لصحيفة صدى الاقتصادية حول مذكرة التفاهم مع شركة الخطوط الجوية الأفريقية حيث قال:”تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم سيتم من خلالها عرض و توفير سلسلة من الخدمات علي أكثر من مستوى؛ أولّها المستوى التشغيلي بما يعزز القدرة التشغيلية لشركة الخطوط الافريقية، ويسهل عملية التواصل والاتصال اليومي بين موظفي الخطوط مثل باقات أعمالي 50/100/200″.

كما تابع قائلاً: “ومنظومة الخدمة الذاتية التي يمكن من خلالها إدارة كل أرقام الموظفين من تعبئة رصيد و شحن انترنت وأكثر من خدمة أُخرى”

مُضيفاً: “وعلى المستوى الاستراتيجي مثل توفير بنية تحتية متكاملة و data center و ربط مواقع الخطوط و محطاتها و كذلك توفير كل خدمات سحابة المدار، و سيتم ذلك تباعاً من خلال الاجتماعات الفنية بين الشركتين و بحسب احتياج شركة الخطوط”

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