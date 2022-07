خاص.. “الخطوط الأفريقية”: وفرنا التأشيرة الرقمية ونتواصل مع سلطات في بعض الدول لتقليل رسوم التأشيرة على الليبيين

أكد مدير إدارة التجارية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية “إسماعيل محمد السعداوي” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل أن هدف شركة الخطوط الجوية الأفريقية في 2001 ترانزيت بين أوروبا وأفريقيا وأسيا إلى عند 2014 وبعدها تقلصت الرحلات بسبب المشاكل التي وقعت.

وأفاد ” السعدواي” أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية رجعت في 2021/2020 بعد توقف دام 8سنوات ونقلنا موسم العمرة حوالي 20ألف مسافر خلال شهر ونص وكان موضوع حصري للشركة وتوفر الآن بعض الخدمات منها التأشيرة الرقمية ومحطات موسمية سياحية ونحن في تواصل مع سلطات لتقليل من تأشيرة على المسافر الليبي.

