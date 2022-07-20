قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” لقناة “تبادل” إن مفتشي فرع المركز بطرابلس استجابوا فور ورود بلاغ بواقعة تسمم عدد من المواطنين إثر تناول طعام من مصدر واحد وهو مطعم “البوعا” الكائن بمنطقة قرقارش.

وأوضح بأنه قد تم استلام 10 عينات من قبل مركز الحرس البلدي حي الأندلس مكونة من الأكل الجاهز المُحضر داخل المطعم من الدواجن والمضافات والهريسة، وتم إدخال كافة العينات للتحاليل المخبرية للتأكد من نسبة الثلوث داخلها وإخضاعها للتحاليل اللازمة ليتم بعدها الإفصاح عن النتائج وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها بالخصوص.

وأضاف بأن عدد الحالات التي تعرضت للتسمم تقدر بعدد 30 حالة موزعة بين مصحتي “قرطبة والفردوس” ببلدية حي الأندلس، وجميع الحالات مستقرة وفقا لما ذكره الكادر الطبي في المصحتيْن ولم تسجل من بينهم حالات حرجة، مشيرا إلى أن المطعم تم إغلاقه من قبل جهاز الحرس البلدي لحين ظهور النتائج المخبرية الخاصة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية مرفقة بتقرير فني مفصل عن الموضوع.

The post “الزيات” لتبادل: عدد الحالات التي تعرضت للتسمم إثر تناول طعام من مطعم “البوعا” بمنطقة قرقارش وصل إلى 30 حالة appeared first on قناة تبادل.

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