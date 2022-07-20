مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG ليبيا) تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG ليبيا) اليوم عن إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، المولود الجديد في عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية والمصممة خصيصًا للشباب، حيث يتميز الهاتف بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية ستطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وميزات التصوير بالفيديو المدمجة.

كما يتميز هذا العضو الجديد في عائلة nova 9 بنظام كاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل توفر جودة صورة رائعة في وضع البكسل العالي. سواء كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية أو الصور الشخصية أو الهندسة المعمارية أو أكثر، سواء كان ذلك في النهار أو الليل، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE يلتقط ما تراه أمام عينيك بتفاصيل عالية الوضوح. كما أنه يدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط لضمان تجربة سلسة. علاوة على ذلك، وكذلك توفر تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة أداءً سلسًا وتعاونًا بين الهاتف الذكي ومنتجات هواوي الأخرى، يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE في السوق الليبية بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White ، وMidnight Black لدى الموزعين المعتمدين.

وفي ذات السياق صرّح كيلفن زهانغ مدير هواوي في ليبيا بالمناسبة قائلاً :”مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوي تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين الشباب في ليبيا، حيث تم تصميم عائلة هواتف nova 9 قصد مزيد تقريب هواوي من جيل الشباب من المستهلكين، كما يسعدنا اليوم تعزيز مجموعة منتجاتنا مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE.

وذلك من خلال تحديثات الأجهزة القوية وتكامل نظام التشغيل، يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة مثيرة من ميزات مدونات الفيديو، التي توفر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وإثارة إلهام جديد “.

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