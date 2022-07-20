البريقة لتسويق النفط تتفق على وضع آلية وبرنامج عمل يتم من خلاله تعديل البيانات مع الوطنية للنفط

اجتمع اليوم الثلاثاء 19 من يوليو 2022م بشركة البريقة لتسويق النفط، كلا من الإدارة العامة للتخطيط والإستثمار، مع ممثلي الإدارة العامة للتصنيع بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وبحضور مدير عام التخطيط والإستثمار ومدير إدارة التخطيط ومدير إدارة الدراسات والإستثمار عن شركة البريقة ومراقب التصنيع ومراقب المشروعات والتوزيع المحلي بالمؤسسة الوطنية للنفط والمختصين من الإدارات.

تم خلال الاجتماع مناقشة البيانات والتقارير المحالة من شركة البريقة إلى المؤسسة للإطلاع وإبداء الرأي والملاحظات ، حيث تم الإتفاق على وضع آلية وبرنامج عمل يتم من خلاله تعديل البيانات ومتابعة وصولها في موعدها المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية