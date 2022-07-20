البريقة للنفط تبحث إنشاء منصتي للتفريغ والتعبئة البحرية (SPM) بمستودع جنزور ورأس المنقار النفطي

أقيم اليوم الثلاثاء التاسع عشر من يوليو 2022م، مدير عام الهندسة والمشروعات بشركة البريقة لتسويق النفط اجتماع تقابلي بين الإدارة العامة للهندسة والمشروعات وشركة تقنية ليبيا إحدى الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة.

تناول الاجتماع مناقشة مشاريع الأعمال الهندسية التي تسعى الشركة لتنفيذها من أجل إنشاء منصتي للتفريغ والتعبئة البحرية ((SPM)) المزعم تنصيبها بمستودع جنزور النفطي ومستودع رأس المنقار النفطي.

واللذان هما من ضمن إحدى أهم المشروعات الإستراتيجية المهمة بالإضافة إلى دراسة الأثر البيئي ، ويقع ضمن أولويات وأهداف البريقة من أجل تطوير السعات التخزينية وتسهيل عمليات استلام الشحنات في المستودعات.

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