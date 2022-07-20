“بن قدارة” يعطي توجيهاته لشركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني من نقص في الوقود

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الثلاثاء ، وبحضور كل من وكيل عام وزارة النفط “خليفة رجب عبد الصادق”، مع رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية.

تناول الاجتماع مناقشة كل الأمور التي تخص الشركات والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، ومحاولة تذليل هذه الصعوبات، والأمور الفنية مع الإدارات المختصة في الاجتماعات الفنية.

كما شدد “بن قدارة” على حرص مجلس الإدارة على استعادة الإنتاج والوصول به إلى معدلات عالية في أقرب وقت، بعد رفع القوة القاهرة خصوصا في حقول إنتاج الغاز المزودة لمحطات الكهرباء، وذلك لرفع معاناة المواطن من انقطاع التيار الكهربائي والتقليل من ساعات طرح الأحمال، وأعطى توجيهاته لشركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني من نقص في الوقود.

وفي ختام الاجتماع أكد “بن قدارة” على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والرفع من كفاءاتهم، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والمحافظة على البيئة والمحيط، والاهتمام ببرامج التنمية المكانية كأساس لتحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي في مناطق العمليات النفطية، مشدداً على عزم مجلس الإدارة على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية