خاص: مراسل صدى بالهلال النفطي يكشف عن القيمة الإنتاجية بالحقول النفطية.. التفاصيل

كشف مراسلنا بالهلال النفطي لصحيفة صدى الاقتصادية عن معدل الإنتاج بالحقول النفطية في ليبيا، حيث أن القيمة بالحقول البرية بحقل السرير تبلغ 127 ألف، وحقل مسلة حوالي 74 ألف، وحقل أبو الطفل 70 ألف، وحقل النافورة بلغ 45 ألف، وحقل الأمال 30 ألف.

وأيضاً حقل الواحة 123 ألف، وحقل جالو 122 ألف، وحقل الانتصار 27 ألف، وحقل زلطن 35 ألف، وحقل الراقوبة 14 ألف، وحقل اللهيب حوالي 9 ألاف، وحقل السماح 37 ألف، وحقل زلة 17 ألف، وحقل الغاني 25 ألف وحقل الظهرة 19 ألف، وحقل المبروك 23 ألف، وحقل الفيل 76 ألف وحقل الشرارة 260 ألف، وحقل الوفاء 14 ألف وحقل الحمادة 6 ألاف.

إلى جانب الحقول البرية، حيث بلغ حقل الجرف 23 ألف، وحقل البوري 28 ألف.

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