توقيع إتفاقية مشتركة بين العمل ومجلس التطوير الاقتصادي لتنظيم سوق العمل والحد من البطالة

وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد إتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ،لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومسوحات مشتركة في مجال العمل لاستحداث وإطلاق المبادرات الوطنية لتطوير مجال التدريب بما يخدم قطاعات الدولة المختلفة للرفع من جودة مخرجاته، وتنظيم سوق العمل والحد من البطالة.

كما نصت الاتفاقية على تبادل الخبرات والاستفادة من شبكة العلاقات المحلية والدولية للطرفين والاستفادة من برامج الدعم وتنظيم أنشطة علمية مشتركة