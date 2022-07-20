خاص.. مدير معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية يصرّح لِصدى بعدة تفاصيل

صرّح مدير عام شركة ليبيا لوجيستك “السنوسي بعيو” المسؤولة عن تنظيم معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال:”الشركة تنظّم 4 معارض سنوياً متخصّصة، من ضمنها معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية”
وأضاف: “هذا المعرض يختص بسلسلة الإمداد بالكامل، والتي تتكون من الشحن البحري إلى السفر والسياحة مروراً بالمناولة والتدريب والأمن والسلامة، بالخدمات اللوجستية”
كما تابع: “فكرّنا في هذا الأمر حتى نطرق نحو “بوابة أفريقيا” وجعلها أمراً فعلياً، ونكون من مصاف الدول المتمكنة من ناحية الشحن البحري والجوي والبري”.
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