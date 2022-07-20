اقتصاد

خاص.. مدير معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية يصرّح لِصدى بعدة تفاصيل

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرّح مدير عام شركة ليبيا لوجيستك “السنوسي بعيو” المسؤولة عن تنظيم معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال:”الشركة تنظّم 4 معارض سنوياً متخصّصة، من ضمنها معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية”

وأضاف: “هذا المعرض يختص بسلسلة الإمداد بالكامل، والتي تتكون من الشحن البحري إلى السفر والسياحة مروراً بالمناولة والتدريب والأمن والسلامة، بالخدمات اللوجستية”

كما تابع: “فكرّنا في هذا الأمر حتى نطرق نحو “بوابة أفريقيا” وجعلها أمراً فعلياً، ونكون من مصاف الدول المتمكنة من ناحية الشحن البحري والجوي والبري”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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