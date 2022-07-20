انخفض الذهب اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1706.85 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1706 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية،وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1884.66 دولار للأوقية.انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 0.3% إلى 1706.85 دولار للأوقية.

انخفض الذهب اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1706.85 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1706 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية،وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1884.66 دولار للأوقية.