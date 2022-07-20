خاص.. الزائدي يخاطب لجان غرف التجارة والصناعة بشأن اختيار الجانب الليبي بالغرفة الإيطالية والتونسية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على خطاب مدير مكتب غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام “محمد الزائدي” إلى رؤساء لجان إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة، والذي يقتضي بإحالة نسخة من كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الموجه إلى رئيس الاتحاد، وذلك بشأن طلب محضر الاجتماع الذي عرض وتقرر في اختيار الجانب الليبي في كل من الغرفة الاقتصادية الليبية الإيطالية المشتركة والغرفة الاقتصادية اليبية والتونسية المشتركة.

إلى جانب الإحاطة بإيقاف العمل بقراري وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اعتماد الغرفتين المشار إليها أعلاه، وذلك إلى حين ورود ما يفيد التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

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