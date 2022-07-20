تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 20 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 20 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8787 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9924 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8554 دينار، والدولار الكندي 3.7899 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2773 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2985 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3283 دينار، والدينار التونسي 1.5483 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4728 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 20 يوليو 2022: