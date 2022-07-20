افتتاح معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية بمعرض طرابلس الدولي

افتتحت فعاليات معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل، وعدد من المسؤولين ومندوبي المؤسسات والهيئات الحكومية والمدارء العامون بالشركات العارضة ولفيف من المهتمين.

ويشهد معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية مشاركة عدد 60 شركة متخصصة في مجالات النقل والشحن الجوي والبري والبحري، وشركات تشييد الجسور والطرق وشركات التأمين والتوكيلات الملاحية ووكالات السفر والسياحة، إضافة لشركات المناولة والخدمات اللوجستية.

ويعزز المعرض التواصل بين المؤسسات الحكومية المختصة والشركات المحلية المشاركة بهدف الإطلاع على خطة الحكومة في إعادة الاعمار والمشاريع المستهدفة في إطار تطوير البنية التحية لقطاعات النقل والمواصلات، كما يدعم القطاعين العام والخاص في التعرف على التقنيات الحديثة في مجالات النقل والمواصلات وسُبل توظيفها لتحفيز قطاعات التجارة والإستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.