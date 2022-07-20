الدبيبة يعلن عن صرف عدد من المكافآت والزيادات والإفراجات المالية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عن صرف مكافآة محفظّي القرآن الكريم المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الأخير؛ وينتظم صرفها ابتداءاً من منحة شهر يوليو الجاري.

كذلك تحدّث عن صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة؛ بدايةً من الشهر القادم مع الزيادة بعد استكمال عملية المطابقة مع وزارة المالية، وصرف مكآفاة الطلاب الجامعيين وطلاب المعاهد العُليا بقيمة 750 دينار عن العام الجامعي الواحد.

أيضاً أعلن “الدبيبة” عن الاستمرار في الإفراج على مرتبات الشركات المتعثرة والذين لم يتقاضو مرتباتهم منذ سنوات بعد إنجاز ما يزيد عن 80 ألف إفراج؛ كما تم إعلان صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة من 1 يناير 2022 إلى 1 يونيو من نفس العام.

أيضاً الشروع في صرف منحة تيسير الزواج مع البدء في منح القروض والأراضي السكنية وإعلان بداية صرفها في اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس القادم.

كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” عن صرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.

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