11988 مخالفة يرصدها الحرس البلدي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري

كشف مدير إدارة العلاقات بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي عن عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة من 1 يناير وحتي 30 من مايو من العام الجاري 2022 والتي بلغت 11988 مخالفة .

وقال القيلوشي لتطبيق بكم الاخباري بأن عدد القضايا التي أحيلت للجهات القضائية المختصة بلغت 1143 قضية، وأضاف بأن الجولات التفتيشية نتج عنها أقفال 392 منشأة غذائية موزعة بين محال توزيع ومخابز ومخازن للمواد الغذائية، كما بلغ عدد الحيوانات السائبة التي تم اتلافها 1851 حيوان، وضبط لحيوانات مهملة ب 102 رأس ، مؤكداً مواصلة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالبلديات لجولاتهم التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين.