جنزور .. شحن محطة 11/30 الأبقار (جنزور الشرقية)

طرابلس 20 يوليو 2022 (وال) _ عقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماع بالمجلس البلدي جنزور بحضور عميد البلدية، وذلك لمناقشة أعمال وإجراءات شحن محطة 11/30 الأبقار (جنزور الشرقية).

وحضر الاجتماع مدير مكتب العلاقات والإعلام ومدير إدارة التخطيط الحضري، ولجنة الاستثمار ومكتب المشروعات بالبلدية ومستشاري البلدية ومدير دائرة توزيع جنزور، ومدير دائرة توزيع الكريمية ومدير مكتب التخطيط العمراني جنزور ومكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

هذا وتم الاتفاق على تنفيذ خروجات كوابل الضغط العالي من هده المحطة لتغدية المناطق المجاورة للمحطة (منطقة بن روين والرشاح والمشاشطة والنجيلة والعلواني وخلة الفاندي والرتيمي والسراج ومزارع السراج)، وتخفيف الأحمال على بعض المناطق مثل (منطقة صياد وجنزور السوق وجنزور الشرقية) وأيضاً هذه المحطة تلغي الخط الهوائي بمنطقة العلواني.

وفي الختام طالب المجتمعون من المواطنين المساعدة في تدليل العقبات في تنفيذ هذا المشروع الضخم للمنطقة، لتقليل ساعات طرح الأحمال بالمناطق المذكورة سلفاً. (وال _ طرابلس) أ س

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