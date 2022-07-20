البدء في صرف زيادة مرتبات الداخلية وموظفي الجامعات واستئناف منح الطلبة والزواج

أعلن رئيس حكومة الوحد الوطنية عبد الحميد الدبيبة البدء في صرف زيادة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية،وموظفي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لجدول المرتبات الموحد.

وأكد الدبيبة في كلمة له خلال الاجتماع الحادي عشر لمجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، إستئناف صرف منحة الطلبة الجامعيين بعد تعثرها لعدة سنوات، بالإضافة للشروع في صرف منحة تيسير الزواج في المدة القليلة القادمة.

وأوضح الدبيبة أنه سيتم صرف علاوة المت قاعدين بقيمة 900 دينار، إضافة لصرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام الحالي 2022.

وأشار الدبيبة إلى صرف مكافآت محفظي القرآن الكريم وفقا للتعديل الجديد لمدة 6 أشهر منذ بداية من العام الجاري،و تواصل العمل على الإفراج عن مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية، بالإضافة للبدء الفعلي في توريد الأعلاف للمربين و إنهاء ازمة الأعلاف.