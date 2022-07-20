ركود في أسواق بيع الذهب في ليبيا والمواطنون يتجهون لبيعه خوفاً من إستمرار انخفاض الأسعار.

سجلت أسعار الذهب داخل الأسواق والمحال إنخفاضاً ملحوظاً في أسعار جرام الذهب في الفترة الأخيرة.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 209 دينار للجرام بفارق حوالي 4 دينار عن الثلاثاء الماضي.

ويعاني تجار الذهب في طرابلس من ركود الحركة التجارية ومن داخل سوق المشير يتحدث التاجر محمد خليفة قائلاً ” شاشة الذهب عالمياً تسجل هبوطاً متتالياً بفعل ما يحدث من صراعات حول العالم ونحن هنا نتأثر بشكل واضح ” كما أوضح بأن مجالات التجارة في ليبيا تعاني من ركود واضح وجلي.

كما يتحدث خالد العمامي تاجر الذهب في ذات السوق العتيق عن وضع السوق بنظرة تحليلية قائلاً ” فقد جرام الذهب في أسبوع واحد 4 دينار ويتداول الناس هذه الأخبار ما خلق لديهم تخوفاً من إستمرار الهبوط ، أي أن المشتري سيتخوف من إحتمالية الخسارة في حال اشترى وهبطت الأسعار أكثر من ذلك ”

وبينما كان فريق بكم الاخباري يتجول داخل أروقة سوق المشير صادفهم المواطن علي محمد وهو يحمل لفافة صغيرة وعند توجيه السؤال له عن أسعار الذهب تحدث بنوع من السخرية قائلاً ” يبدو أن الأسعار ستستمر في الهبوط ، في بداية يوليو اشتريت جرام الذهب ب222 دينار واليوم يباع ب209 وقرأت في موقع فيسبوك بأن هبوط الأسعار مستمر فقررت أن أقلل من حجم الخسارة لأنني لست تاجراً ولا استطع تحملها ”

ترتبط أسعار الذهب إرتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية وتداعياتها ويلجأ اليه بعض المواطنين كمذخر وملاذ آمن وفي ظل الهبوط الواضح في الأسعار ما الذي سيكون البديل للمعدن النفيس ؟