“بارتر” .. نظام مقايضة لتحصيل حقوق المستثمرين الأتراك في ليبيا

قدم رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، مقترحا يضمن تسديد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا، من خلال تفعيل نظام المقايضة.

وقال قرنفل إن نظام المقايضة “بارتر” سيساهم في حل آلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار، وفق وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار قرنفل إلى أن قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل 2011، تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأكد قرنفل أن عدم حل مشكلة تسديد مستحقات المستثمرين الأتراك في ليبيا خلال 11 عاما، يشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع الجديدة، موضحا أن بلاده ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة.

وشدد رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي على أن هذا النظام يمكن من تحقيق فوائد كبيرة في دولة تتمتع بطرق التجارة التقليدية مثل ليبيا، مبينا أنه يمكن لبلاده استيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشاريع عامة هناك.

المصدر: وكالة الأناضول التركية للأنباء

