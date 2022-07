النفط يتراجع بفعل ضغوط من البنوك المركزية في أنحاء العالم

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية في أنحاء العالم للحد من التضخم وقبيل زيادة متوقعة في المخزونات الأميركية مع ضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.06 دولار أو 0.9% إلى 106.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.09 دولار أو 1% إلى 103.13 دولار للبرميل، وينقضي أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت شبكة CNBC”>

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيلول مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار.

واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاءk أن مخزونات الخام الأميركي زادت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو تموز، مما أضاف لفتور معنويات السوق. ويقترب هذا من توقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل في استطلاع رويترز.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية الأسبوعية لمخزونات الخام والوقود في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

