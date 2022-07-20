تركيا تقترح تفعيل المقايضة مع ليبيا لتحصيل 4 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – خبر

اقترح رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي مرتضى قرنفل، الأربعاء، تفعيل نظام المقايضة بين البلدين بهدف استعادة حقوق المستثمرين الأتراك لدى ليبيا والتي بلغت 4 مليارات دولار تعتبرها أنقرة ديونا مستحقة.

وقال قرنفل في بيان له، إن ليبيا في حاجة إلى مشروعات بقيمة 40 مليار دولار. لكن عدم حل مشكلة تسديد الدفعات خلال 11 عاما الماضية، يشكل عائقًا أمام تنفيذ هذه المشروعات وذلك وفق صحيفة “يني شفق” التركي.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي أن تركيا تريد تفعيل نظام المقايضة لأنه يعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا، داعيا حكومة بلاده للاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع الدول الجاذبة مثل ليبيا.

واعتبر قرنفل أن هذا النظام من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة في دولة مثل ليبيا، ويمكن لتركيا استيراد بضائع منها مقابل إنجاز مشروعات عامة هناك.