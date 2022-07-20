“الحاسي” يكرم الموظفين المتقاعدين .. تابع التفاصيل

اقيم بمدينة البيضاء يوم الإثنين 18 مايو حفل تكريم للمتقاعدين من هيئة الرقابة الإدارية بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب “عبدالسلام الحاسي” ومدراء الإدارات العامة والفرعية والمكاتب برئاسة الهيئة ،وبعض مدراء الفروع ، كما شارك في الحفل مدير عام المصرف التجاري وبعض الشخصيات الاعتبارية.

وأكد “الحاسي” خلال هذا الحفل أن هؤلاء المتقاعدين هم من قامات الهيئة التي ساهمت في بناء هذه المؤسسة من خلال المهام التي كانو يكلفون به ، كما ترحم رئيس الهيئة على الموظفين الذين فارقو إلى دار البقاء

وتم خلال هذا الحفل تكريم الموظفين المتقاعدين وتقديم هدايا رمزية ،وتأبين الموظفين الذين توفاهم الآجل ، كما كرم المتقاعدين رئيس الهيئة وقدمو له درع بإسم المتقاعدين

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