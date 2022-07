«الحويج» يبحث استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع سفير جمهورية التشيك يان فيتشتال، اليوم الأربعاء، العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا.

وحث الحويج السفير التشيكي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، على تشجيع الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والغاز والصحة.

وأكد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات وتوفير بيئة عمل مناسبة لها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وشدد الحويج على ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية بإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقع ” فيسبوك”.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك بين اصحاب الاعمال الليبيين بهدف تبادل الخبرات خلال الفترة القريبة القادمة.

من جهته أعرب سفير جمهورية التشيك على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا، كما وجه دعوة رسمية لوزير الاقتصاد محمد الحويج لزيارة بلاده.

