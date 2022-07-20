خلال اجتماعه مع أعيان الدرسة.. “الدبيبة” يؤكد على ضرورة دعم البلديات المستحدثة

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، مع أعيان الدرسة، وبحضور وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي”.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسة، دعم الحكومة في برامجها لدعم الإدارة المحلية، واستعدادها لإجراء الانتخابات.

حيث أوضح عميد بلدية الساحل المكلف أهم الصعوبات التي تواجه المنطقة، وأهمها تنفيذ عدد من الطرق الزراعية، وحفر آبار مياه لحاجة المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” على ضرورة دعم البلديات المستحدثة، ووجّه وزير الحكم المحلي للتنسيق مع وزيري المواصلات والموارد المائية بشأن عقد لقاءات مع الأعيان لمناقشة عدد من المشروعات الضرورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية