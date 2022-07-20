استقرار أسعار النفط فوق المئة دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاضًا في الطلب على البنزين خلال ذروة موسم القيادة في الصيف والمخاوف من أن الاقتصاد قد يتباطأ مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وانخفضت أسعار خام برنت لشهر سبتمبر 42 سنتا إلى 106.93 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس 2 سنت إلى 104.20 دولار للبرميل.

وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر بمقدار 54 سنتا عند 100.20 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات كذلك أن المعروض من البنزين انخفض بنحو 8.5 مليون برميل يوميًا. أو حوالي 7.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع مخزونات النفط الأمريكي

في غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 446 ألف برميل الأسبوع الماضي. كما أظهرت البيانات، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع 1.4 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط متقلبة للغاية، وسط مخاوف بشأن الإمدادات ومخاوف من أن مكافحة التضخم يمكن أن تقوض الاقتصاد العالمي وتخفض الطلب.

ويتوقع المحللون أن يؤدي تراجع إمدادات الخام إلى دعم الأسعار، بينما ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بوتيرة متواضعة.

وأدى العرض المحدود إلى إبقاء خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل، كما أن فارق سعر خام برنت بين الأشهر ثابت على نطاق واسع فوق 4.40 دولارًا للبرميل.