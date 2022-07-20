اقتصاد

عقيلة صالح: “الدبيبة” يتحمل مسؤولية فشل حكومته.. وحكومة باشاغا جاءت لتوفير الخدمات للشعب الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” يتحمل مسوؤلية فشل أداء حكومته.

وأضاف “عقيلة صالح” في تصريحات تلفزيونية أن مرتبات الليبيين متدنية وسيتم رفعها قريبا بما يتناسب مع الظروف الحالية، مشيراً إلي أن المنح التي توزعها حكومة “الدبيبة” هي فساد ومخالفة القوانين وغير عادلة.

وأكد “رئيس البرلمان” أن حكومة “باشاغا” جاءت لتوفير الخدمات للشعب وإجراء الانتخابات، موضحاً بأن مرتبات الليبيين متدنية وسيتم رفعها قريبا بما يتناسب مع الظروف الحالية.

وأشار”عقيلة” إلى أن مجلس النواب لم يبالغ في الإنفاق، “ونعمل علي تحديد الميزانية من خلال البدائل الأقل كلفة”.

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قناة تبادل

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