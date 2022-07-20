خاص.. أبوسن: البُراق تسعى لاستجلاب طائرة شحن جديدة وتوزيع رقعة النقل الداخلي

صرّح المتحدث الرسمي المكلف من شركة البُراق “أمير بوسن” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية بقولهِ: “تعتبر هذه المشاركة هي الثانية خلال فترة قصيرة في معارض النقل والخدمات اللوجستية، والشركة بصدد توسيع خدماتها في مجال الشحن الجوي”

وأضاف: “مشاركتنا هذه فتحت آفاق التعارف مع شركات الطيران الأُخرى التي في العادة لايجمعها إلا رابط التنافس؛ في حين أنّه لايوجد لقاءات تجمع بين شركات الطيران”

كما تابع بالقول: “فالمعارض تعطينا للالتقاء وتبادل الخبرات فيما بين الشركات؛ الشركة أيضاً تتجه لاستجلاب طائرة جديدة متخصصة في الشحن الجوي وأيضاً العمل على توزيع رُقعة الشحن الداخلي”.

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