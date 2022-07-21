خاص.. مدير الإدارة التجارية بالخطوط الجوية الأفريقية يتحدث عن آخر نشاطات الشركة ومشاركاتها

صرّح مدير الإدارة التجارية للخطوط الجوية الأفريقية “عادل السعداوي” خلال معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله :”هذا المعرض يمثل الشيء الكبير بالنسبة للخطوط الجوية الأفريقية وقد كانت الشركة الراعي الذهبي لهذا المعرض”.

وأضاف: “ذلك لمًا لهُ من تأثير مهم جداً لمعرفة ما مدى أهمية النقل بصفة سواءً كان بري أو جوي أو بحري؛ فكانت نقطة الانطلاق وكان داعمين في هذا الموضوع”

كما قال السعداوي: “أهم ماقمنا به هو توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المدار الجديد حول التحول الرقمي؛ سيجد من خلالها المسافر في الجو خدمات تقدمها المدار الجديد”.

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