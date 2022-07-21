بسيسة : زيادة موظفي ومعيدي التعليم العالي والداخلية سيتم تنفيذها فورًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عمر بسيسة إن تم تنفيذ الزيادة المقررة لموظفي ومعيدي التعليم العالي والداخلية فعلياً.

وأوضح بسيسة في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الزيادة المقررة لموظفي المعاهد العليا والجامعات والمعيدين الذين لم تشملهم الزيادة الفترة الماضية أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم “القانون رقم 4” ، فعلياً مع مرتب شهر يوليو 7.

وأضاف بسيسة، أن تم تنفيذ الزيادة المقررة بجدول المرتبات الموحد الذي أقره مجلس الوزراء على العاملين في وزارة الداخلية أيضاً. مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي والصحة سيتم تنفيذها تباعاً بعد مطابقة البيانات مع الوزارة.