تعرف على الفئات التي ستشملهم الزيادة في رواتب يوليو

أوضح المسؤول الإعلامي في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عمر بسيسة، من شملتهم الزيادة مع مرتبات يوليو إنه فعليًا تم تنفيذ الزيادات مع مرتبات يوليو.

وأكد بسيسة أنه تم تنفيذ الزيادة المقررة لموظفي المعاهد العليا والجامعات والمعيدين أسوة بزملائهم بوزارة التربية والتعليم (القانون رقم 4).

وأضاف المسؤول الإعلامي أنه تم أيضًا تنفيذ الزيادة المقررة بجدول المرتبات الموحد الذي أقره مجلس الوزراء على العاملين في وزارة الداخلية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية وموظفي الجامعات والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحدة.