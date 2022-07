قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل إنه يجب اقتراح تفعيل نظام المقايضة، وذلك بغية تسديد دفعات للمستثمرين الأتراك الذين غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا.

واوضح قرانفيل بحسب وكالة الأناضول أن نظام المقايضة سيساهم في إيجاد آلية التسديد المعقدة في ليبيا، إلى توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار.

وذكر قرانفيل ان نظام المقايضة المعروف بإسم “بارتر” يعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا، مؤكدا ان بلاده ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة هذا النظام.

وبيّن قرانفيل أنّ قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل عام 2011، تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأشار قرانفيل إلى حاجة ليبيا إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، مضيفا ان عدم تحصيل المستثمرين لحقوقهم طيلة السنوات الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي، يشكل عائقا أمام الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة.

وتابع قرانفيل أنه يجب على بلاده الاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع دولة مثل ليبيا، مضيفا أن الدول المتقدمة أيضا تستخدم نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية.

The post لتحصيل حقوقهم من ليبيا.. مستثمرين أتراك يقترحون تفعيل نظام المقايضة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا