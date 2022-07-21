اقتصاد

الاقتصاد تبحث استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع سفير جمهورية التشيك  يان فيتشتال، العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا.

وأشار الحويج إلى ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، وتم الإتفاق على عقد اجتماع مشترك مع أصحاب الأعمال الليبيين بهدف تبادل الخبرات خلال الفترة القريبة القادمة.

 وأعرب سفير جمهورية التشيك من جانبه على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بليبيا.

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